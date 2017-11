Vier kandidaten slagen voor molenaarsexamen

BARNEVELD - Afgelopen donderdag was molen Den Olden Florus na 45 jaar weer het decor van het landelijk molenaarsexamen. Vier kandidaten mochten donderdag laten zien of ze voldeden aan de eis om zelfstandig met een molen te werken in alle weersomstandigheden. Na een cursus van twee jaar theorie en praktijk over alle soorten molens, legden kandidaten een proeve van bekwaamheid af. Het molenaarsexamen wordt jaarlijks afgenomen door vereniging De Hollandsche Molen. Bij een goed resultaat mogen de kandidaten zich vrijwillig molenaar noemen en kunnen ze aan de slag.