Wandeling in het donker

BARNEVELD - De boswachter van Geldersch Landschap en Kasteelen houdt op vrijdag 3 november een volle maanwandeling op landgoed De Schaffelaar.

Normaal is landgoed de Schaffelaar na zonsondergang niet toegankelijk, maar op vrijdag 3 november wordt eenmaal een uitzondering gemaakt. Het is dan bijna volle maan. De boswachter neemt u dan in het donker mee over het landgoed. Te zien zijn dan de sterren en de gloed van de verlichting van nabijgelegen dorpen en campings. Te horen zijn allerlei omgevingsgeluiden: geritsel in de bladeren, wegspringende konijnen en misschien roepende bosuilen. Juist door die geluiden zult u merken dat een wandeling die u overdag al vaker hebt gemaakt gedurende de nacht opeens geheel nieuw en anders kan zijn. Start: 19.30 uur op de parkeerplaats bij Huis De Schaffelaar, Stationsstraat 6. Duur: 1,5 à 2 uur. Deelname: 7,50 Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen: 2,50 op vertoon van donateurpas. Reserveren via www.glk.nl/evenementen. Informatie: Joyce Penninkhof, tel. 06 - 14 968 813 of Henk Huizing, tel. 06 - 51 966 359. Foto: Geldersch Landschap en Kasteelen.