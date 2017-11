Sven Kramer op bezoek

EDE - Een bijzondere ontmoeting in Ziekenhuis Gelderse Vallei : Schaatser Sven Kramer ging langs bij zijn topsportarts, Peter Vergouwen. Ook bezocht hij de nieuwe voorzitter raad van bestuur, Mirjam van 't Veld. Topsporters als Kramer zijn welkom in het ziekenhuis waar voeding, sport en bewegen centraal staat. De topsportartsen houden zich bezig met het behandelen en voorkomen van blessures en klachten die ontstaan bij inspanning en topsport. Vele topsporters zijn in het Ziekenhuis Gelderse Vallei onder behandeling.

Het ziekenhuis heeft spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal en een polikliniek met prikpost in Wageningen.