Concert Lucas Kramer

LUNTEREN - Zanger Lucas Kramer verzorgt op vrijdag 10 november een concert in de Oude Kerk in Lunteren. Hij doet dit samen met de twintig mannen van The Martin Mans Formation. O m geld in te zamelen voor de hongersnood in Afrika en donateurs te werven organiseert Kerk in Actie dit najaar onder andere concertavonden. Dit is er één van. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 12,50 euro. Online 11 euro.