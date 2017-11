honderden dieren in midden nederland hallen

BARNEVELD - Op 10 en 11 november heeft Gallinova weer haar jaarlijkse kleindierenshow in de Midden Nederland Hallen. Bijna duizend kippen, konijnen, duiven, cavia's, sier-en watervogels zijn te bewonderen. Daarnaast is er een vijver met watervogels en zijn er diverse stands. De tentoonstelling is op vrijdag 10 november geopend van 10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 11 november van 9.00 uur tot 16.00. Entree 3 euro, 2 euro kinderen.