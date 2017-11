Parkinsoncafé met psycholoog Ad Nouws

BARNEVELD - Op woensdagmiddag 8 november is in de zaal van de Veluwehal aan de Nieuwe Markt een gezamenlijke bijeenkomst van het Parkinson Café Barneveld en Parkinson Café Ede. Deze bijeenkomst is voor Parkinsonpatiënten, hun familieleden en mantelzorgers. Het doel is elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie verstrekken. Dit gebeurt in een informele sfeer. "We hebben voor deze bijzondere bijeenkomst psycholoog Ad Nouws uitgenodigd." Van 14.00-15.30 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur. Aanmelden, 06-21216975 of info@parkinsoncafebarneveld.nl. Entree gratis.