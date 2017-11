Weefdag in Veluwehal met variatie aan hoeden

BARNEVELD - Op 4 november is de door Weefnetwerk georganiseerde landelijke weefdag in de Veluwehal in Barneveld. Van 10 tot 16 uur. Het thema is fraai getooid. Fraai getooid is bij uitstek een thema waarbij ambacht en experiment gecombineerd worden: In het ochtendprogramma vertelt Dirk-Jan Kortschot van De Hoedenmaker over de ambachtelijk gemaakte hoeden die hij en Marcel de Leeuw ontwerpen en uitvoeren. Tiel Janssen heeft een voorliefde om materialen opnieuw te gebruiken voor kleding en sieraden. Er zijn weef- en viltdemonstraties. Entree 22,50 euro. Info: www.weefnetwerk.nl