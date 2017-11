Trainer Marcel Nijhuis ziet VV Barneveld beter worden

BARNEVELD - Na 6 duels staat VV Barneveld 13de in de derde klasse B met 3 punten. De wedstrijd van zaterdag tegen koploper Unicum Lelystad ging met 1-4 verloren, maar complimenten waren er zeker. Trainer Marcel Nijhuis. "Hun trainer zei dat wij de enige ploeg waren die tegen hun durfde te voetballen.''

Ondanks de magere positie op de ranglijst blijft Marcel Nijhuis optimistisch over zijn VV Barneveld. "We worden steeds fitter en elke wedstrijd kunnen we langer mee'', zegt de trainer. In de kraker tegen koploper Unicum Lelystad speelde VV Barneveld een goede wedstrijd, vindt Nijhuis. "We kregen niet voor niks de complimenten van hun trainer, Michel van Oostrom. Leuk om te horen.''

De opzet was om het lang op 0-0 te houden, maar de behoudende speelwijze ging na rust (0-2) van tafel. "In de tweede helft speelde we opportunistischer en dat resulteerde al snel in een goal van Coen Fieret'', zegt Nijhuis. Na de 1-2 scoorde Lelystad met een lob de 1-3. "Maar wij bleven voetballen en kregen nog goede kansen. Larson van Dijk kwam alleen voor de keeper en Elneris Abdic schoot een vrije trap op de lat.''

Het team van Nijhuis staat op 3 punten dankzij een 0-1 zege bij Otterlo in de vierde speelronde. "Ons strijdplannetje klopte en alles viel op zijn plek'', zegt Nijhuis. "Zij stonden toen vijfde en vorig jaar hadden we er verloren. Zij dachten van we gaan dat Barneveld wel even verslaan, maar ze kwamen van een koude kermis thuis. Hun trainer had het over 80 procent balbezit voor hun, maar dat klopt echt niet. Voetballend waren ze wel nadrukkelijker aanwezig dan wij, maar wij hebben wel degelijk onze kansen gehad in de wedstrijd, zelfs op de 0-2.'' Brian Kuipers was de matchwinner in Otterlo.