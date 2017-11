STROE - In een schuurtje van Zorgboerderij De Gruttohoeve ligt een brommer in duizend stukjes. Het is een antieke brommer waar weinig mensen nog iets mee konden. Maar aan het eind van de dag komt er opeens dat bekende brommergeluid uit het schuurtje: de motor loopt weer. Muhamed Kado staat er bezweet maar met een grote glimlach bij, hij wist dat het zou lukken.

Muhamed Kado komt uit Syrië en werkt twee dagen bij RuiterWerkt. De andere dagen is hij bezig met zijn inburgeringscursus. In Syrië werkte hij in de fietsen- en brommerzaak van zijn vader., maar het duurde even voor ze daar bij de Gruttohoeve achter kwamen.



Teunis Ruiter: "Pas toen we hem een beetje uithoorden nadat hij vijftig fietsen had schoongemaakt, vertelde hij dat hij fietsen en brommers als passie heeft. Toen heb ik via via twee antieke brommertjes gekocht. Meteen lag de vloer bezaaid met onderdelen en ik had er even een hard hoofd in. Maar aan het eind van de dag stond Muhamed te stralen en liep het brommertje weer alsof hij het altijd had gedaan."

Hij is een echte vakman en maakt elke brommer of fiets weer als nieuw. Dit is een Sparta, die zie je niet in Syrië, maar de techniek is hetzelfde. "Ik ben meteen na de lagere school bij mijn vader gaan werken, daar heb ik alles van geleerd. Toen we naar Nederland zijn gegaan, was het even zoeken. Ik wil graag werken en ik wist niet dat ik hier op de Gruttohoeve ook techniek kon doen Nu heb ik bijna mijn eigen werkplaats hier. Ik werk ook bij het Fietspoint, bij het station. Als mensen dan een lekke band hebben of hun licht doet het niet, dan repareren we dat daar meteen. Zo kunnen mensen toch veilig over straat. Deze brommer is natuurlijk wel extra leuk, hier kan ik me helemaal op uitleven. En als deze klaar is, begin ik aan de volgende. Daar hebben we er twee van en daar maak ik samen een goede brommer van. Deze Sparta is weer helemaal nieuw, alles is geverfd", aldus Muhamed Kado.