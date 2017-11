SCHERPENZEEL - Na het succes van de Ladies Night organiseren Kulturhus de Breehoek en de bibliotheek wederom een avondje uit. Dit keer staat een Italiaanse avond op het programma met een film, een hapje en een drankje. Duisings is al volop bezig met de voorbereidingen van de avond. "We starten met ontvangst met een kopje koffie of thee en huisgemaakte zoetigheden. Daarna mogen de aanwezige dames en heren zelf de handen uit de mouwen steken. We gaan namelijk met z'n allen verse pasta maken." De Italiaanse avond is op dinsdag 21 november van 18.30 tot 23.00 uur in Kulturhus de Breehoek aan de Marktstraat 59. Entree 12,50, inclusief hapjes, drankjes en film. Aanmelden tel. 033-2773107 of info@bibliotheekscherpenzeel.nl