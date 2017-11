Twee avonden zeemansliederen

LUNTEREN - Er zijn concerten van de Shanty Zangers Ede in Lunteren. Vrijdag 3 november en zaterdag 4 november geeft Shanty Zangers Ede een concert voor donateurs, fans en andere belangstellenden. Dit jaar bestaat Shanty Zangers Ede vijftien jaar. De twee lustrumconcerten beginnen om 20.00 uur in zalencentrum Floor, Dorpsstraat 36 in Lunteren. "Kaarten à 10 euro kunt u bestellen bij Henk Brugman, tel. 0318 616560 of via donateurs@shantyzangersede.nl. Kaartjes zijn ook te koop bij Vishandel De Lunterse Beek in Lunteren of op de avonden zelf bij Floor aan de kassa. De zaal is open vanaf 19.30 uur."