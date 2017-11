Barneveld - "Op een vrijdagavond, net onder etenstijd, ging de telefoon. Ik dacht dat het een verkooppraatje zou zijn. Maar het was de vertegenwoordiger van Stichting Clok, een netwerkorganisatie die ons, economische ambtenaren, helpt en ondersteunt op alle vlakken. Hij vertelde me dat ik bij de top drie van beste economische ambtenaren gekozen was. Wilde ik meedoen aan de verkiezing? Ik wist niet wat ik hoorde, dat hadden mijn collegae allemaal goed verborgen gehouden voor mij."

Jan Wessels, bij bedrijfsleven, recreatie en middenstand in de gemeente Barneveld bekend als dé verbinder tussen gemeentehuis en ondernemerswereld, werd woensdagavond uitgeroepen tot de "beste economische ambtenaar van Nederland in 2017". Donderdagochtend werd Jan in de bloemen gezet en is zijn enorme bokaal de trots van het hele gemeentehuis. "Ik vind het enorm spannend. Eerst had ik een gesprek met de vakjury en daar werd ik behoorlijk doorgezaagd. Alsof het een sollicitatiegesprek was. Daarna moest ik voor de bolle zaal een pitch houden, waarbij ik mezelf de verbinden noemde. Ten merkte ik een golf van waardering door de zaal gaan en daar kreeg ik zoveel zelfvertrouwen van, dat mijn pitch heel goed verliep. Want zenuwachtig was ik wel."

Hoe komt Jan eigenlijk aan zijn goede klik met de ondernemers? "Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader had een schildersbedrijf en een bouwmarkt. Toen ik vertelde dat ik beleidswetenschappen wilde studeren, riep hij uit: "Maar Jan, je wordt toch zeker geen ambtenaar!" Dat ben ik dus wel geworden maar ik noem mezelf een publieke ondernemer. Omdat ik de taal van de ondernemers spreek, omdat ik oog en interesse voor de mens achter de ondernemer heb, openen mensen zich wel voor me. Uit ervaring weet ik dat het ondernemerschap geen baan is van 36 uur per week, dat het soms goed, soms slecht gaat, buiten jezelf om. Ik let ook op details: ik zie hoe ze aandacht besteden aan details, hoe ze hun onderneming netjes houden en daar zeg ik dan ook iets van."

Jan is niet alleen met zijn eigen open houding en zachte humor een verbinder tussen buiten en binnen het gemeentehuis, ook in het gemeentehuis weet hij zijn knopen tussen mensen te leggen. "Ik probeer binnenshuis met mijn enthousiasme geduldig te zijn, zodat alle neuzen dezelfde kant op gaan. Op die manier kunnen we met z'n allen de economie in de gemeente een boost geven en de individuele ondernemer verder helpen. Dat is een prachtige uitdaging."