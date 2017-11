Speelse expositie over food en kunst

BARNEVELD - In vroeger dagen waren het stillevens waarbij etenswaren vaak het onderwerp waren. In de huidige tijd komt voedsel op veel meer manieren in de kunst aan haar trekken. Museum Nairac heeft een bijzondere en speelse tentoonstelling samengesteld over Food! Eten in de kunst en design met heel verrassende kunstuitingen.

Deze tentoonstelling is ook bijzonder omdat het een samenwerking is tussen acht 'kleine' musea in Gelderland. Tussen nu en januari zijn er op diverse plaatsen workshops en tentoonstellingen rondom het thema 'food'. Margo Welle: "ook tussen kunstenaar en ondernemer komen allerlei samenwerkingen tot stand. Kijk bijvoorbeeld naar de koffieblikken van Kaffa, een merk dat tien jaar bestaat. De Ethiopische eigenaar heeft voor dit jubileum diverse illustratoren gevraagd, onder meer Leendert Masselink die overigens op vier manieren in deze expositie bij ons te zien is: in de blikken, in theedoeken, de tafellakens en bij de bonbondoos. Het is ook een internationale tentoonstelling. We laten bijzonder aardewerk zien uit Israël (een 'running' theeservies met hardlopende vingers en een intrigerende schaal met hebberige mondjes aan de binnenkant, 72 porseleinen kippen uit Berlijn en een hoed als een doosje macarons (Franse koekjes, red.) uit Australië." Wie anders dan Huub Oudshoorn, onze bekende chefkok, mocht de tentoonstelling openen? Dat was voor hem de eerste keer in zijn carrière, want iets anders dan flessen wijn had hij nog nooit geopend, zo vertelde hij. In sneltreinvaart ging hij door de geschiedenis van eten als kunst door de eeuwen heen en noemde zijn eigen beroemde leermeesters. "De diversiteit van eten ligt aan onze voeten in het heden. Geniet ervan!" en met drie slagen op een pan met een speciale pollepel werd de tentoonstelling geopend. De expositie laat heel divers werk zien: van een rieten vuurrode kreeft tot een wand met 72 porseleinen kippen. En in de grote zaal hangt een bescheiden werk dat juist door zijn eenvoud ontroert: eierschalen geschilderd, uit de collectie van De Heus