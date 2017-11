Stemmen voor de BIZ

BARNEVELD - Tot en met 29 november kunnen ondernemers op bedrijventerrein De Briellaerd hun stem uitbrengen voor de invoering van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het initiatief komt van de ondernemersvereniging De Briellaerd. Met de BIZ zetten ondernemers zich samen in voor een schoon, veilig en aantrekkelijk bedrijvenpark. De gemeenteraad is positief over het initiatief. De ondernemers willen zich met de BIZ inzetten voor onder meer extra beveiliging door middel van camera's met kentekenregistratie, extra groenonderhoud en onderzoek naar duurzaamheid. Gillis de Jager, bestuurslid van de BIZ-stichting De Briellaerd, reikt het informatiepakket en de stemkaart uit aan Pauline Stuyvenberg van Pauline's Woonwinkel.