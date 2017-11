Op de bres voor de allerarmsten

BARNEVELD - Er was grote betrokkenheid bij de Dorcas Voedselactie. In heel Nederland werd pasgeleden de 22e Dorcas Voedselactie gehouden. Duizenden vrijwilligers zamelden op ruim 750 locaties producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. De actie in Barneveld leverde 544 voedseldozen op. Een prachtige opbrengst.

De komende weken zullen vrijwilligers uit alle ingezamelde goederen voedselpakketten samenstellen in vier sorteercentra in Nederland. De eerste 26.000 pakketten zullen nog voor de kerst bij mensen in Oost-Europa worden afgeleverd. Boodschappen doen we toch wel, daarom kochten veel mensen iets extra's in de supermarkt. Anderen gaven een donatie om de voedselpakketten daadwerkelijk op plaats van bestemming te brengen.



Voor én achter de schermen leverden in het hele land 8.000 vrijwilligers een bijdrage aan de actie. Zij hebben zo de actie mogelijk gemaakt. De tijd die de vrijwilligers via Dorcas aan hun medemensen geven is van grote waarde. Het voedselpakket staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met haar partners creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven. Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter komt er aan en dat is voor hem een zware periode. Hij komt dan nauwelijks de deur uit vanwege de barre weersomstandigheden. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak aardappelen. Bijdragen aan de Dorcas Voedselactie kan nog steeds. Ga naar webshop.dorcas.nl/voedselactie en help Dorcas om de producten bij de mensen te brengen door bijvoorbeeld een kartonnen doos te kopen.