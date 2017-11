Oefenen voor Mozes

BARNEVELD - In Barneveld is op 24 en 25 november de musical Mozes te zien. Sinds januari zijn zo'n 45 gemeenteleden van de Protestantse Gemeente in Barneveld wekelijks aan het oefenen voor musical Mozes. Samen met andere vrijwilligers die een bijdrage leveren zijn er meer dan 55 mensen in touw om eind november een prachtresultaat op de planken te zetten. Mozes… een verhaal vol contrasten. Over wanhoop en hoop, onderdrukking en bevrijding, ongeloof en verwachting. Maar bovenal een verhaal over identiteit. Mozes, de man met twee identiteiten (Egyptenaar én Hebreeër) die het volk – nadat ook God bij de 'brandende braamstruik' heeft laten ervaren wie hij is ('Ik ben…') – naar het beloofde land brengt. Maar daarvoor is het wel nodig dat het volk eerst 'stage loopt' in de woestijn. Om daar met elkaar een verhaal te schrijven. Te ontdekken wie ze zijn en hoe ze, te midden van de volken, kunnen leven in het nieuwe land. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Romijn in Barneveld, vijf euro. Voor kinderen t/m 12 jaar 2,50 euro. Kaarten zijn ook bij de zaal verkrijgbaar. Uitvoering: Vrijdag 24 november om 20.00 uur en zaterdag 25 november om 19.00 uur in de Bethelkerk.