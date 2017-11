Prediker geeft uitleg over Israël

BARNEVELD - Donderdagavond 16 november houdt de Barneveldse Israëlwerkgroep een avond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij zal spreken is: "Bekering van een hoogmoedige houding ten opzichte van Israël en de God van Israël". Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als prediker, evangelist en Bijbelleraar. Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70, aanvang 20:00 uur. Toegang gratis. Wel is er een collecte.