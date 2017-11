Duurzame sociale huurwoningen

VOORTHUIZEN - Liesbeth Brouwer-de Jong (directeur-bestuurder Woningstichting Barneveld) en Wouter van den Top (directeur De Bunte Vastgoed Oost BV uit Ede) hebben een zogeheten een turnkey-overeenkomst ondertekend. Woningstichting Barneveld neemt zes betaalbare, extra duurzame eengezinswoningen, in Holzenbosch Voorthuizen, af van De Bunte voor de verhuur. Dit gebeurt na oplevering. Het gaat om de eerste sociale huurwoningen in de nieuwe wijk Holzenbosch.

Ze komen aan de Oosterkamp en voldoen aan de BENG-norm. Met een huurprijs van 592 euro voor de tussenwoningen en 710 euro voor de twee hoekwoningen, krijgen toekomstige bewoners een zeer duurzame woning. De zes woningen van Woningstichting Barneveld voldoen aan de BENG-norm (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). "Deze wetgeving geldt vanaf 2021 voor nieuwe woningen. De woningen aan de Oosterkamp zijn voorzien van maatregelen die zorgen voor lage energielasten en extra wooncomfort", vertelt Liesbeth Brouwer-de Jong van de woningstichting. "De schil van de deze woningen is zeer goed geïsoleerd en er komen 10 tot 12 zonnepanelen op het dak. Ook komt er lage temperatuurverwarming in de woningen. Een mechanisch ventilatiesysteem zorgt voor een gezond leefklimaat. Bewoners krijgen bovendien via een BeNext gateway inzicht in hun dagelijks energieverbruik. Deze is aangesloten op de slimme meter in de meterkast en leest de meterstanden uit. De toepassing van duurzame systemen en technieken vraagt om extra uitleg. "We willen bewoners net zo enthousiast maken als wijzelf zijn over het duurzame karakter van de woningen. En ze ook bewust maken van hun rol bij het bereiken van een optimaal leefklimaat door het juiste gebruik van de systemen en installaties in de woningen", vervolgt Brouwer-de Jong. Belangstellenden van de woningen krijgen daarom extra informatie, zoals een informatieve flyer bij aanvang van het aanbieden van de woningen. Ook organiseert de woningstichting een informatieavond voor de geselecteerde kandidaten.