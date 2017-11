Weeskinderen betere toekomst bieden

BARNEVELD - In de Midden Nederland Hallen vond het spetterende Benefiet Event Grow4Life plaats. Een zeer geslaagde avond met de geweldige opbrengst van 75.000 euro voor het project van Stichting Raise. Een avondvullend programma met optredens van onder anderen Dwight Dissels (Voice of Holland, The Passion), het ZO! Gospel Choir, Peter Douglas (zingt songs van Frank Sinatra) en de Big Band Barneveld. De presentatie was in handen van radio-dj Ruud de Wild. De stichting Raise biedt ondersteuning aan het project Grace Farm, dat ernaar streeft weeskinderen in Malawi uitzicht te bieden op een goede toekomst. Grace Farm biedt op dit moment aan 35 weeskinderen een thuis. Carly Hamoen maakte een fotoreportage voor de krant.