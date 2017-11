Verder op de achtergrond

BARNEVELD - Dick van Rheenen, oprichter van Burger Initiatief, de lokale partij in de gemeente Barneveld, gaat het echt politiek rustiger aandoen. Bij de vorige verkiezingen had hij het fractievoorzitterschap al laten varen en werd hij bestuursvoorzitter. Nu heeft hij ook deze functie neergelegd en blijft hij gewoon lid op de achtergrond, voor zover dat mogelijk is natuurlijk.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Burger Initiatief werd Dick, tot zijn grote verrassing, in het zonnetje gezet. "Ik vertrek helemaal niet, wat is dit gepraat over afscheid dan?" zo wilde hij weten. Maar het bestuur wilde Dick toch nadrukkelijk bedanken voor zijn inspanningen voor Burger Initiatief.

"Jij was de mede-oprichter van onze partij, samen met Ab van de Kamp en jullie vonden al snel medestanders die zich ook bekommerden om de Markthal. Want dat was toen het echte burgerinitiatief: een groep mensen wilden de Markthal behouden en heeft zich daarvoor ingezet. Maar al pratend kwamen er natuurlijk veel meer onderwerpen aan bod en voor je het wist had je een politieke partij opgericht." De partij startte met twee zetels en al snel werd Dick de fractievoorzitter, een rol die hem op zijn lijf was geschreven. Want al jaren was hij een echt politiek dier die zijn sporen ook al bij een andere partij had verdiend. Hij kende de regels van het debat en als hij opstond om het woord te nemen, ging iedereen even rechtop zitten. Want wat zou er nu weer komen? Dat hij een echte luis in de pels van de lokale politiek was, wist iedereen en hij kon zeer scherp uit de hoek komen. Daarbij wist hij altijd zijn pokerface te behouden, zodat hij tot het einde open bleef voor andermans mening. Dick: "Wij waren positief waar het kon en kritisch als het moest en dat is de partij nog steeds, tot mijn genoegen. De lijnen die we toentertijd hebben uitgezet, worden nog steeds gevolgd, ook al is de toon nu milder."