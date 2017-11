Hulp bij oplossen van problemen

BARNEVELD - Stimenz Barneveld, Algemeen Maatschappelijk Werk, is toegankelijk voor iedere burger in de gemeente Barneveld. Iedereen heeft bijna te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen mensen die zelf oplossen. Soms lukt dat niet. U kunt met vragen bij ons terecht die bijvoorbeeld te maken hebben met huwelijk en relatie, scheiding, opvoeding, stress, schulden, huiselijk geweld, huisvesting, identiteit, assertiviteit, verliesverwerking, werk en school.

Ons team bestaat uit drie sociaal werkers. We hebben een inloopspreekuur op maandag, dinsdag en vrijdag van 08.30-09.30 uur. Daar kunt u vrijblijvend uw vraag of probleem voorleggen en dan bekijkt u samen met een sociaal werker wat er nodig is. Nieuw is dat er eens per twee weken een spreekuur in de avond gehouden wordt. Dit is uitsluitend voor mensen die overdag geen andere mogelijkheid hebben en is enkel op afspraak.



Ook is er bij Stimenz op dinsdag van 16.00-17.00 uur een echtscheidingsspreekuur waarbij de mogelijkheid bestaat om vrijblijvend (kosteloos) vragen te stellen over uw eventuele echtscheiding. Tijdens dit gesprek zijn een sociaal werker en een advocaat aanwezig. U dient hier wel een afspraak voor te maken. Christina den Boer werkt sinds enkele maanden in het team Barneveld. Zij draagt graag bij aan bewustwording, groei en verandering .Christina: "Het geeft mij energie als mensen weer met goede moed vooruit kunnen. Het is een dankbaar beroep als je iemands proces van dichtbij mag meemaken. De kwetsbaarheid, het vertrouwen en de kracht die in dit proces zichtbaar worden". Zij geeft aan dat zij des te meer geniet als zij ziet dat mensen in staat zijn met een situatie om te gaan zoals deze is, maar zichzelf daarbij wel in acht nemen. Brigitte le Coq is sinds enige tijd werkzaam in het team Barneveld. Brigitte: "Door echt te luisteren ontmoet en verbind ik mij met de mens achter het probleem". Dit maakt dat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Zij geeft aan dat er veel variatie is qua mensen en hulpvragen. Bijna iedereen kan bij ons terecht. Dat maakt het werk, de ontmoetingen en de samenwerking rondom de problemen heel bijzonder.

Lilly van de Pol is begonnen als stagiaire in het team Barneveld en is daarna als sociaal werker het team komen versterken. Lilly " Het is een voorrecht om als hulpverlener een stukje mee op te mogen lopen in iemands leven". De openheid en kwetsbaarheid die mensen durven te tonen maakt dat Lilly hier positieve energie uithaalt om het beroep uit te kunnen oefenen. Zij geeft aan dat zij het het mooiste vindt om te zien dat mensen ontzettend veel kracht met zich meedragen.