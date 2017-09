Spoorzoeken

Met mijn armen vol zonnebloemen loop ik het huis binnen. Ik voel me net een bloemenmeisje. Twee grote vazen vol kan ik er mee vullen, maar beter is om een heleboel kleine vaasjes te zoeken. Ze hebben korte steeltjes namelijk. Maakt mij niets uit. Vanochtend vroeg zag ik ze staan bij een bloemenkraampje langs de weg en ik besluit dat ik een bos wil. 's Middags kom ik langs dezelfde plek (het is naast een van mijn passagiers) en ik zie de eigenaar lopen. "Mijnheer, hoeveel kosten de zonnebloemen?" Hij kijkt me even aan, neemt de bus in zich op en zegt: "U doet goed werk, wacht maar even." En voor ik het weet komt hij terug met een enorme bos zonnebloemen, in geel en rood. "Schuin afsnijden, op een kleine vaas zetten en dan heeft u er nog lang plezier van. Geniet er maar van."

Ik sta paf, en ik weet ook niet precies wat ik moet zeggen, zo'n aardig gebaar. Maar ik accepteer het wel natuurlijk. Op weg naar huis overdenk ik hoeveel een beetje vriendelijkheid met mensen doet. In de aanloop naar de landelijke verkiezingen begin van dit jaar sloot ik me aan bij een facebookgroep van Wim Daniëls, een schrijver, een taalkunstenaar en gewoon een leuk mens. Hij noemde het de Vriendelijkheidspartij en hij begon ermee omdat hij helemaal genoeg had van de enorme wolken van negativiteit die toen rondwaarden. Het belangrijkste motto: wees vriendelijk voor elkaar. Ooit zei de Griekse dichter Aesopus het al: "Geen enkele daad van vriendelijkheid, hoe klein ook, is verspilde moeite."

Het grappige is, als je zelf vriendelijk bent, zijn anderen het ook voor jou. Het verspreidt zich dus. Niet altijd natuurlijk, ik kom ook schreeuwende en boze mensen tegen, maar als ik dan zelf rustig blijf zonder over me heen te laten lopen, dan ontdooi ik ze nog wel eens. En het betekent niet dat ik zelf altijd aardig ben. Ik kan ook stampvoeten, briesen, foeteren, zeuren en gewoon een enorm ochtendhumeur hebben. Maar zelfs met dat ochtendhumeur, als ik in de bus stap, en ik laat iemand oversteken zonder mijn voorrang te nemen, of een vrachtwagen invoegen die de invoegstrook net even te kort heeft ingeschat, dan merk ik dat ik in een andere sfeer kom.

Het heeft ook te maken met aandacht voor de wereld om je heen, zien wat mensen nodig hebben. Deze man, die mij de zonnebloemen gaf, kende mij niet eens, ziet mij misschien nooit meer terug. Hij deed gewoon iets heel vriendelijks, zomaar, smoest lachen dat ik daar stotterend voor bedankte. 'Geniet er maar van,' zei hij, en dat ga ik doen, nog heel lang, zelfs als die zonnebloemen allang vergaan zijn.