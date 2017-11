Column Adri den Dunnen: Acties in Barneveld

In Barneveld kunnen goede doelen op vrijgevigheid, medeleven en compassie rekenen. Afgelopen vrijdag werden er weer twee evenementen georganiseerd waar heel veel mensen uit onze gemeente aan meededen. Grow4life en Run by Night leverden op die manier heel veel geld op voor goede doelen. Zo'n evenement heeft iets van "het nuttige met het aangename verenigen". Het is heel nuttig dat er geld voor een goed doel wordt verzameld en de deelnemers kunnen genieten van een fijne avond met elkaar. Goed voor het doel en goed voor de deelnemende mensen dus.

Zelf deed ik mee aan Run by Night, de eerste keer in mijn leven dat ik aan een hardloopwedstrijd deelnam. Eigenlijk loop ik altijd in mijn eentje en nu ineens met een hele horde hardlopers. Van tevoren was ik best wel zenuwachtig, toch een beetje bang dat ik als allerlaatste zou gaan finishen. Gelukkig voor mij gebeurde dat niet, ik werd tachtigste van de honderdzeventig dames die de vijf kilometer liepen, ik mag me bij de eerste helft rekenen. Als er leeftijdsklassen geweest waren was ik vast gestegen op de lijst van uitslagen.

Nu ik dit zo schrijf over goede doelen moet ik denken aan het woord "liefdadigheid". Lief en doen zitten er in, iets liefs doen voor een ander. Liefdadigheid heeft naar mijn idee niet altijd zo'n positieve klank gehad. Arme mensen die vroeger van de liefdadigheid van anderen moesten leven waren niet te benijden. Mensen waren soms afhankelijk van familie of van de kerk. Vooral dat afhankelijk zijn moet toch heel ongemakkelijk voor mensen gevoeld hebben. Gelukkig hebben we tegenwoordig vangnetten voor mensen in financiële nood. Mensen hebben in deze tijd recht op ondersteuning als ze dat nodig hebben. Ondanks de betere voorzieningen blijven acties nodig om doelen te ondersteunen en natuurlijk ook om individuele mensen en gezinnen hulp te bieden als ze dat nodig hebben. Hoe mooi is het dan om te ervaren dat je in een gemeente woont waar acties voor goede doelen ruimhartig ondersteund worden, waar enorm veel mensen vrijwilligerswerk doen waar ze anderen mee helpen, waar kerken actief zijn en hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben, waar een bedrijfsleven is dat vaak bereid is tot sponsoring. Het heeft vast ook met saamhorigheid te maken, en met samen er iets van willen maken. Laten we dat met zijn allen blijven doen in onze gemeente!