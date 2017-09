Barneveld – Op woensdag 13 september 2017 is in de zaal van Welzijn Barneveld (Veluwehal) weer een bijeenkomst van het Parkinson Café Barneveld en omstreken voor Parkinsonpatiënten, hun familieleden en mantelzorgers.

Het doel van deze cafés is elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie verstrekken. Dit gebeurt in een informele en ontspannen sfeer. De avond wordt dit keer verzorgd door Melissa van der Plaats. Zij is diëtiste en verbonden aan het Meander Medisch Centrum. Melissa zal het een en ander vertellen over voeding en Parkinson. Bijvoorbeeld over de interactie tussen voeding en medicatie en veel voorkomende problemen, zoals slikproblemen, obstipatie en ongewenste gewichtstoename na een DBS operatie. Verder staat zij natuurlijk open voor vragen vanuit de zaal. De zaal is weer open om 19:00 uur en het programma is van 19:30-21:00 uur. Er is voldoende tijd om vragen te stellen en onderling ervaringen uit te wisselen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@parkinsoncafebarneveld.nl. Desgevraagd krijgen zij het programma van onze avonden toe. De Parkinson-bijeenkomsten worden georganiseerd onder auspiciën van de landelijk werkende Parkinson Vereniging.