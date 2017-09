Fietstocht ten bate van Bond tegen vloeken

BARNEVELD - Op DV zaterdag 9 september organiseert de werkgroep Barneveld van de Bond tegen vloeken een fietstocht door fraaie natuurgebieden in de omgeving van Barneveld. Tijdens een tussenstop zijn soep, broodjes (o.a. hamburger) en koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar. Informatie: 0342-476733 (Hennie van Dijkhuizen).

Starten kan tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Hoornzaal van de Pniëlkerk in Barneveld (Rietberglaan 2). Parkeren kan gratis bij sportcentrum De Meerwaarde. Er zijn twee afstanden: ongeveer 25 en 45 kilometer. Deelname kost 4,50 euro per persoon; kinderen betalen 2,50 euro. Gezinnen betalen maximaal 12,50 euro. Gratis koffie of fris bij inschrijving.

De Bond tegen het vloeken bestaat sinds 1917 –dit jaar dus honderd jaar- en is een organisatie die actief het respectvol taalgebruik zonder vloeken bevordert. Met name in het scholenwerk besteedt de Bond ook aandacht aan andere vormen van verbaal geweld. De bekende reclameposters op stations en andere locaties vormen een belangrijk, maar kostbaar, onderdeel van de campagnes van de Bond tegen vloeken. Zie www.bondtegenvloeken.nl (ook voor de laatste informatie over de fietstocht).