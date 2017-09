Fietstocht Bond tegen Vloeken afgelast

Barneveld - In verband met de te verwachten weersomstandigheden heeft de werkgroep Barneveld van de Bond tegen Vloeken besloten de fietstocht van zaterdag 9 september (startpunt Pniëlkerk, Barneveld) niet te laten doorgaan. De volgende fietstocht staat gepland voor DV zaterdag 8 september 2018.

De Bond tegen het vloeken bestaat sinds 1917 –dit jaar dus honderd jaar- en is een or-ganisatie die actief het respectvol taalgebruik zonder vloeken bevordert. Met name in het scholenwerk besteedt de Bond ook aandacht aan andere vormen van verbaal geweld. De bekende reclameposters op stations en andere locaties vormen een belangrijk, maar kostbaar, onderdeel van de campagnes van de Bond tegen vloeken. Zie

www.bondtegenvloeken.nl