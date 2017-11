Productief SDVB rukt op naar plek drie

BARNEVELD - SDV Barneveld staat na drie wedstrijden in de eerste klasse D op een keurige derde plek. "De derde plek is niet verkeerd'', zegt trainer Johan de Man. "We zijn goed bezig. Dat moeten we vasthouden.''

Na de uitzege in Vriezenveen bij DOS'37 (1-2), op de eerste speeldag, won SDV Barneveld afgelopen zaterdag ook het tweede uitduel. Bij KHC in Kampen zegevierde de ploeg van Johan de Man met 3-5. Het was de eerste nederlaag voor KHC, dat tweemaal met 1-0 had gewonnen. SDVB revancheerde zich in Kampen voor het thuisverlies van een week eerder tegen Nunspeet (1-2).

"Al met al is het positief'', zegt De Man over de start van het seizoen. Met 6 punten uit 3 wedstrijden staat SDVB derde, maar één puntje achter de twee koplopers Flevo Boys en SVZW. De Man: "We moeten gewoon zorgen dat we tot de laatste dag meedoen om de prijzen. Dat betekent meedoen met de bovenste vijf.'' SDVB degradeerde vorig seizoen uit de hoofdklasse en wil uiteraard graag weer een stapje hogerop. Meedoen om de prijzen is ook reëel, vindt de trainer. "Er zijn wat jongens weggegaan en we hebben er wat nieuwe jongens bijgehaald. Het is goede selectie, een goede mix, waar van alles inzit. Wel hebben we nog wat blessures, maar ze zijn aan het terugkomen. Dat ziet er positief uit.''

De winst bij KHC kwam in de tweede helft tot stand. Voor rust kwam SDVB tweemaal op achterstand. Onur Tekay en Sebastian van Kammen maakten gelijk. In de tweede helft zette De Man Mark van Oudbroekhuizen erbij op het middenveld. "Voor de balans'', zegt De Man. Het pakte goed uit. SDVB kreeg grip op de wedstrijd. Ricardo Mengerink scoorde de 2-3, Van Oudbroekhuizen kopte de 2-4 binnen en na de 3-4 van KHC bepaalde Rob Knul de eindstand op 3-5. "Dik en dik verdiend. Er viel niks op af te dingen'', aldus De Man.

Ook de winst in de openingswedstrijd bij DOS was 'dik verdiend' volgens De Man. "Het was maar 2-1 voor ons, maar bij vlagen hebben we hele goede momenten laten zien.'' De thuisnederlaag tegen Nunspeet was een onnodige, vindt De Man. "In die wedstrijd hebben we zelf de kansen niet benut. Op cruciale momenten maken we een foutje waarna zij kunnen scoren. Maar daarvoor hadden wij de wedstrijd al in het slot moeten hebben. Dat je dan verliest is een wet in het voetbal.''