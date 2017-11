Schutters gezocht bij VV Barneveld

BARNEVELD - Drie gespeeld en nul punten, 1 goal voor en 9 tegen. VV Barneveld is niet best aan het nieuwe seizoen begonnen. Maar het is niet zo desastreus als de cijfers zeggen. "We moeten wat meer geluk hebben'', zegt trainer Marcel Nijhuis.

De wedstrijd van zaterdag tegen VV Stroe, uitslag 1-4, maakte duidelijk waar het bij VV Barneveld aan schort: scorend vermogen. "Over de hele wedstrijd zijn we zeven keer alleen voor de keeper geweest'', zegt Marcel Nijhuis. "Bij rust was het 1-1. Na rust krijgen wij een dot van een kans om de 2-1 te maken, maar die missen we. En dan krijgen wij een countergoal om de oren en is het 1-2.'' In de eerste wedstrijd van het seizoen verloor VV Barneveld met 0-3 van SDS. Geflatteerd, vindt Nijhuis. "In de eerste helft hadden we met 2- of 3-0 voor moeten komen, maar hij ging er niet in. Vlak voor rust kregen wij de 0-1 om de oren. Na rust gingen we wat geforceerd spelen en hadden we eigenlijk de gelijkmaker moeten maken, maar in plaats daarvan kregen we de 0-2 om de oren. Qua spel mochten we niet klagen. We hebben lekker meegevoetbald.''

T egen VIOS in Vaassen werd het 2-0. Nijhuis: "VIOS komt uit de tweede klasse en is een titelkandidaat. Zij willen graag weer terug, maar we hebben ze tot aan de rust op 0-0 gehouden. Ze hebben wel terecht gewonnen, maar na de 1-0 hadden we nog een goede kans op de 1-1 en de 2-0 viel pas in minuut 93.''

Het moeizame scoren heeft een verklaring. Nijhuis mist drie spitsen. Elmeris Avdic, topscorer van vorig seizoen, liep tegen SDS een bovenbeenblessure op. Sertac Baructu heeft al vanaf de voorbereiding een teenblessure en Adem Sanli is gestopt vanwege zijn werk. "We hebben wat pech met de voorste drie'', zegt de trainer. "Op dit moment missen we scorend vermogen. En we zitten even in de pechhoek. We zijn gepromoveerd via de nacompetitie en het is even wennen in de derde klasse. Qua spelopvatting zou het ons moeten passen, met leuk voetballende ploegen tegenover je. We moeten wat meer geluk hebben. Als we tegen Stroe op voorsprong komen, dan zit zo'n wedstrijd op slot en speel je 'm gewoon uit. Nu gaan de kopjes naar beneden.''