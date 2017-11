Hockeyers MHC Barneveld gaan voor het kampioenschap

BARNEVELD - De topper tegen Civicum ging zondag verloren met 4-2 en MHC Barneveld is de koppositie kwijt in de derde klasse, maar het doel dit seizoen blijft overeind: kampioen worden. Trainer Casper Claasen is er uidelijk in. "We willen kampioen worden, dat hebben we met z'n allen afgesproken.''

Na zeges op Oosterbeek (8-3), Arnhem (1-5), Apeliotes (6-3) en Spitsbergen (5-2) en een gelijkspel bij Westerduiven (3-3) had MHC Barneveld precies één puntje meer dan Civicum. Maar in de zesde speelronde was daar dan toch de eerste nederlaag voor Barneveld. "Feit is dat we te weinig gas hebben gegeven'', zegt Casper Claasen. "We misten de spirit.''

In Cuijk speelde Civicum zoals Claassen dat had verwacht: volgens de strategie van het catenaccio,: voortdurend veel mensen achterin en toeslaan via de counter. In het begin vielen de ballen 'net niet goed' volgens Claasen en kwam Civicum met 2-0 voor. Maarten Kievits scoorde in de 28ste minuut vervolgens de 2-1. "Daarna hadden we ze even tegen de muur en kregen we vier opgelegde kansen'', zegt de trainer, die de 2-2 niet zag vallen. Rust, 2-1 achter. In de tweede helft zette Barneveld druk, maar counterde Civicum naar 3-1 en 4-1. Een corner betekende de 4-2 van Robert Berenboom - meer zat er niet in. "Dan loopt de tijd weg'', zegt Claasen.