Monsterzege voor dammers DVV

VOORTHUIZEN - De dammers van DVV hebben in de vierde ronde van de Gelderse Hoofdklasse haar tweede overwinning geboekt. De Voorthuizenaren togen naar Arnhem om daar aan te treden tegen CTD Arnhem. In ruim drie uur tijd wisten de Voorthuizenaren een monsterscore binnen te halen.

Henk Timmer had een meevaller. Zijn tegenstander Amriet Balradj dacht door middel van een plakker door te breken. Timmer had gezien dat dit niet kon en mocht al snel de felicitaties in ontvangst nemen. Erwin van Hierden had ondertussen al veel tempovoordeel gekregen in zijn partij tegen Jan Beeke. Doordat Beeke terugruilde kreeg Van Hierden de mogelijkheid schijfwinst of een dam te forceren. Beeke zag deze forcing niet en liet de dam toe. Nadat Van Hierden op dam gekomen was hield Beeke het direct voor gezien. Henri van Hierden speelde tegen Ton Berends een gelijkopgaande partij. Doordat Berends de kroonschijf de verkeerde kant opspeelde kon Van Hierden net als zijn broer Erwin ook geforceerd de winst forceren. Stijn Overeem breidde de voorsprong nog verder uit. In een zeer voordelige stand wist zijn tegenstander Henk Mahboeb ten koste van een schijf een doorbraak te voorkomen. Door een aantal zetten later deze schijf weer terug te geven liet Overeem zijn tegenstander vastlopen en zette hiermee DVV op een nul tegen acht voorsprong. De eerste puntendeling van de avond kwam op naam van teamleider Aalt van de Kuilen. Tegen Leo Steyntjes kon Van de Kuilen niet het juiste plan vinden om genoeg voordeel te krijgen voor de overwinning met remise als resultaat. Arwin Lammers behaalde zijn eerste overwinning van dit seizoen voor de Voorthuizenaren. Jaap van Hierden leek de lange vleugel van tegenstander Aroen Bholasingh onder controle te hebben. Doordat Van Hierden zijn tegenstander de mogelijkheid gaf om door een twee om twee terug te ruilen raakte hij de controle kwijt. Door secuur te spelen wist Van Hierden toch de remise te behalen. Zoon Jaap van Hierden jr had een lastige avond tegen Theo Willemsen: remise.