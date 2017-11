Jan Bloemendal komt tekort in zijn laatste pot

VOORTHUIZEN - De dammers van DVV hebben in de derby tegen de dammers van BDSV/BDV een nipte overwinning geboekt. Zoals altijd was de wedstrijd spannend en ontspannend tegelijk. Op alle borden was een felle strijd te zien en uiteindelijk wonnen de Voorthuizenaren de thuiswedstrijd met het kleinst mogelijke verschil 9-7. Jan Bloemendal speelde deze avond zijn laatste wedstrijd voor DVV. Zijn tegenstander was Annemieke Stunnenberg. Nadat beide spelers zonder kleerscheuren het late middenspel bereikt hadden ging het mis voor Bloemendal. Hij verloor. Foto: Stijn Overeem.