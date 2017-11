Hans Wiesenekker mikt met Stroe op plek in de middenmoot

STROE - M et Hans Wiesenekker als trainer haalde VV Stroe twee keer achter elkaar de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Voor dit seizoen lijkt een periode te hoog gegrepen. "Er zijn teveel spelers afwezig en er is wel wat kwaliteit weggegaan'', zegt Wiesenekker.

Een plek bovenin de middenmoot. Dat is een reëel doel voor dit seizoen, vindt Hans Wiesenekker, die aan zijn derde jaar bij VV Stroe bezig is. Vorig seizoen werd Stroe in de nacompetitie uitgeschakeld vanaf de strafschopstip. Dit seizoen staat Stroe voorlopig tiende in de derde klasse B. Na zeges op VV Barneveld (1-4) en Teuge (4-1) en gelijke spelen tegen Otterlo (0-0) en Batavia (1-1) heeft Stroe 8 punten uit 7 duels. "Overall hebben we een paar punten te weinig. Tegen Hoevelaken en Terschuurse Boys had er meer ingezeten. Maar zaterdag tegen Teuge kregen we misschien een puntje teveel. Je wil natuurlijk altijd meer. Als we volledig en fit zijn moeten we in de bovenkant van de middenmoot kunnen spelen. In principe willen we zo hoog mogelijk eindigen'', zegt Wiesenekker.

De trainer zag zijn selectie smaller worden. Een aantal spelers stopte bij het eerste of ging elders voetballen, een speler scheurde een kruisband af. "Er zijn wel wat aderlatingen'', zegt Wiesenekker. "Een periode dit jaar is net te hoog gegrepen. Ten opzichte van vorig seizoen vind ik de selectie niet erg veel volume hebben.'' Normaal heeft hij achttien spelers in de selectie, maar door blessures en werk- en schoolverplichtingen had hij er zaterdag tegen Batavia maar elf tot zijn beschikking. De bank bestond uit spelers uit het tweede en de A1. "En dan is 1-1 tegen Batavia een prima resultaat.''