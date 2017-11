Hockeysters MHC Barneveld klimmen uit het dal

BARNEVELD - Erin blijven. Dat is het doel dit seizoen voor de hockeysters van MHC Barneveld. Een trainerswissel moet daarbij helpen. Voorlopig staat de ploeg van trainer Peter Bos na de 2-3 winst van zondag bij HC Twente op een veilige tiende plek met 7 punten uit 9 wedstrijden.

Peter Bos nam het na drie wedstrijden over van Robert van Lemel. Dames 1 van MHC Barneveld had er drie gespeeld en er drie verloren: van Quick Stick Heerenveen (1-9), van Groningen Studs (4-0) en van het Brabantse Apeliotes (2-5). In speelronde 4 pakte MHC onder de nieuwe trainer direct een punt in de uitwedstrijd bij Ares in Apeldoorn (2-2).

De eerste zege volgde in speelronde 7: 3-2 winst op Leeuwarden. "Het kost energie om uit de onderste regionen vandaan te komen, maar ik heb er wel vertrouwen in'', zegt Bos. "We hebben alle tijd, we raken niet in paniek. Het is een vrij jonge groep. Ik heb niet veel ervaren speelsters en ik ben geen Ti-ta Tovenaar. Ik kan ze niet beter maken, dat zullen ze zelf moeten doen. Het gaat langzaam, maar we maken stapjes. Ze beginnen steeds wijzer te hockeyen.''

Waar MHC het nog moeilijk mee heeft is het druk zetten van de tegenstander. Bos noemt de duels tegen Ares en Leusden. "Tegen Ares hadden we een vliegende start en stonden we in de rust met 0-2 voor. Dan moet je proberen de wedstrijd te controleren en je niet onder druk laten zetten. Tegen Leusden staan we na een kwartier met 0-2 voor, maar uiteindelijk verliezen we met 6-3. Onder de druk uit hockeyen: dat moeten we nog leren. Maar er wordt hard gewerkt. En ze hebben er plezier in, dat is ook belangrijk.''